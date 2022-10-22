花蓮太平洋縱谷馬拉松 1跑者倒地送醫
花蓮太平洋縱谷馬拉松今天上午起跑，1名52歲黃姓全馬跑者起跑不到2公里，疑心肌梗塞倒地，失去呼吸、心跳，所幸黃男倒在補給站，駐點醫護人員即時急救，送醫後已恢復意識。
全馬選手今天上午6時10分起跑，參加全馬的52歲黃姓跑者起跑到1.6公里處的第一個補給站，突然倒地呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，醫護人員立即搶救送醫。
黃姓跑者第一時間被送至門諾醫院急救，隨後轉院至花蓮慈濟醫院進行心導管手術。大會主席、花蓮市長魏嘉賢到院關心跑者狀況。
太平洋縱谷馬拉松由花蓮市體育會主辦，今年邁入第8屆，賽道鄰近海岸線，風景優美，共有42公里全馬、21公里半馬、10公里小馬及5公里迷你馬4個組別，今年有6000多名跑者報名參加。
魏嘉賢說，太縱馬曾獲國內路跑網站「運動筆記」評選熱門賽事第1名；去年也登上日本暢銷運動雜誌「跑步者」5月號內容。
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