影／八旬嬤拄柺杖迷途 警用1關鍵透過群組找到返家路

台中市南區八旬賴姓老婦在17日出門散步時迷途，警方獲報到場協助，但賴婦身上沒有證件，還稱住家在南屯區，不過警方發現，賴婦拄著柺杖，行動不便，不會離家太遠，因此將賴婦拍照後，傳進區里群組詢問，馬上有里長認出，順利讓賴婦平安返家。

第三警分局勤工所警員吳斌瑞、林子堯17日下午巡邏時，獲報賴姓婦人（83歲）在南區忠明南路迷途，熱心報案民眾表示，賴婦被發現時東張西望，詢問去處，賴婦也說不清楚，懷疑賴婦有失智狀況。

賴婦向警方表示，當天下午2時許出門散步，不知如何走到南區忠明南路的。

警方看賴婦拄著柺杖，隨身袋子裡只有2件衣服，詢問自家住址，賴婦也說不明白，警方判斷賴婦行動不便，可能是南區、東區的居民，因此將賴婦拍照後，傳送到區里群組裡協尋，才傳送沒多久，南區福平里長張啟龍就認出，賴婦是他的里民，順利將賴婦平安送回家。

第三警分局提醒，民眾家中若有經常走失長輩，可配戴防走失手環，或在其身上物品標示便於聯絡的資訊，以利走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。