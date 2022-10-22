高雄醉男路倒拒送醫還揮拳毆警 遭壓制在地下場曝光

高市林姓男子醉酒倒臥路邊，民眾發現報警，鼓山警分局龍華派出所男女警員巡邏警網趕抵，林卻嗆警，還出拳毆打男警左臉，出言挑釁，男警隨即將他壓制在地逮捕，警詢後依妨害公務及傷害罪嫌送辦。

鼓山警分局龍華派出所員警今天凌晨3時39分許，獲報轄區美明路上，有醉和倒臥路邊，警員顏偉智、謝艾純立即到場處理。

警方到場發現，林男（69歲）倒臥路邊，當時救護人員也到場，女警謝艾純在趨前關心林男，詢問「有沒有不舒服，要不要去醫院看一下」，林男口中喃喃自語，不願自醫。

男警顏偉智勸林男，「你就睡路邊，別人認為你有危險」，當時林男突然起身，直接朝顏左臉頰揮拳，還嗆警，男警直接將林男壓制在地，女警則以無線電呼叫線上警網支援。

警方將林男上銬帶回偵辦，顏警因臉頰挫傷，壓制林男時，手腳擦挫傷，警詢後，依妨害公務及傷害罪嫌將林男送辦。

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