彰化情侶偷機車偷錢「輕旅行」遊玩墾丁途經高雄落網

彰化縣林姓男子偷機車載有通緝身分的吳姓女友，沿路逍遙遊；途經高雄吃滷肉飯，還順手偷走女店員千元現金和手機，高雄警方獲報，調閱監視器，發現2人至墾丁輕旅行，4天後，在林和女友結束墾丁行，騎贓車途經高雄時，一舉逮人。

鳳山警分局成功派出所18日下午4時許，接獲蔡姓女子（43歲）報案，指稱她在鳳山區五甲一路滷肉飯當店員，當時一對男女前來用餐，2人坐在櫃台旁邊，男子偷走她放在櫃檯後方置物櫃的袋子，內有OPPO手機和1000元現金。

警方調閱監視器，發現男女情侶竊行，2人離開滷肉飯店，騎乘的機車是14日在彰化縣偷走的贓車，沿線調監視器，發現情侶檔竊嫌沿路騎贓車往屏東墾丁。

警方研判竊嫌持續使用贓車多日，研判竊嫌應會再循原路，途經高雄返回彰化，於是持續監控贓車動態；果然19日深夜11時許，又見竊嫌騎贓車返回鳳山區五甲一路，循線將情侶逮獲。