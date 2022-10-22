聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化情侶偷機車偷錢「輕旅行」遊玩墾丁途經高雄落網
彰化縣林姓男子偷機車載有通緝身分的吳姓女友，沿路逍遙遊；途經高雄吃滷肉飯，還順手偷走女店員千元現金和手機，高雄警方獲報，調閱監視器，發現2人至墾丁輕旅行，4天後，在林和女友結束墾丁行，騎贓車途經高雄時，一舉逮人。
鳳山警分局成功派出所18日下午4時許，接獲蔡姓女子（43歲）報案，指稱她在鳳山區五甲一路滷肉飯當店員，當時一對男女前來用餐，2人坐在櫃台旁邊，男子偷走她放在櫃檯後方置物櫃的袋子，內有OPPO手機和1000元現金。
警方調閱監視器，發現男女情侶竊行，2人離開滷肉飯店，騎乘的機車是14日在彰化縣偷走的贓車，沿線調監視器，發現情侶檔竊嫌沿路騎贓車往屏東墾丁。
警方研判竊嫌持續使用贓車多日，研判竊嫌應會再循原路，途經高雄返回彰化，於是持續監控贓車動態；果然19日深夜11時許，又見竊嫌騎贓車返回鳳山區五甲一路，循線將情侶逮獲。
警方調查，偷車的林姓男子（30歲）及其吳姓女友（25歲），在彰化縣偷贓車後，沿路南下逍遙遊，缺盤纏偷錢，還將被害人的手機裝上自己的Sim卡使用；警方並查出吳女是洗錢防制法的通緝犯，訊後依竊盜罪嫌將林男送辦，吳女解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言