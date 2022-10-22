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影／三重女拿現金1萬7被鎖定 劫匪亮槍強搶 17小時後落網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

39歲李男昨天凌晨隨機在新北市三重區集勇街與仁安街口，持槍強搶被害女子1萬7千元現金，旋即騎贓車逃逸。警方調閱沿路監視器畫面，鎖定李男涉嫌，於昨晚循線在北市南京西路一間旅社逮人，連同犯案贓車、空氣槍一併帶回偵辦，警詢後依強盜、竊盜等罪嫌移送法辦。

據調查，李姓男子（39歲）無業、有多項前科的他，是轄區治安顧慮人口。日前他因無錢買毒動起歹念，先於新北市蘆洲區得勝街，偷得一輛機車準備犯案。昨天（21日）凌晨1時許，他騎車四處繞行三重轄內，找尋犯案目標。

途中他騎經新北市三重區集勇街與仁安街口，見李女從汽車後車廂取物，手裡還握著一疊千元現金（共1萬7千元）。李男四處查看無其他人車經過，他旋即往前騎靠，旋即掏出一把銀色空氣槍，恐嚇強搶被害李女1萬7千元現金，騎車逃逸。

案經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面，鎖定李男涉嫌，於昨天（21日）晚上6時許，循線在北市民生西路423巷內找到李男犯案贓車，況大追查發現李男藏身北市南京西路一間旅社內，派員埋伏旅社樓梯間逮人。

昨晚6時50分左右，埋伏警力趁李男外出購物之際，衝前將他壓制逮捕，並在他身上搜出一把銀色空氣槍，經搜索李男入住旅社房內，未發現有其他違禁物品，連同空氣槍、贓車一併帶回偵辦。偵詢時，李男坦承竊車、隨機強盜，所搶贓款則已花用殆盡，警詢後依竊盜、強盜等罪嫌將李男移送法辦。

警方於李男身上搜出犯案空氣槍。記者曾伯愷／翻攝
警方於李男身上搜出犯案空氣槍。記者曾伯愷／翻攝
李男騎贓車，在新北市三重區找尋犯案目標。記者曾伯愷／翻攝
李男騎贓車，在新北市三重區找尋犯案目標。記者曾伯愷／翻攝
李男涉嫌持槍搶劫，警依竊盜、強盜罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
李男涉嫌持槍搶劫，警依竊盜、強盜罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器，拍下李男騎贓車隨機在路上行搶。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器，拍下李男騎贓車隨機在路上行搶。記者曾伯愷／翻攝

贓車 強盜

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