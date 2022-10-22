聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重女拿現金1萬7被鎖定 劫匪亮槍強搶 17小時後落網
39歲李男昨天凌晨隨機在新北市三重區集勇街與仁安街口，持槍強搶被害女子1萬7千元現金，旋即騎贓車逃逸。警方調閱沿路監視器畫面，鎖定李男涉嫌，於昨晚循線在北市南京西路一間旅社逮人，連同犯案贓車、空氣槍一併帶回偵辦，警詢後依強盜、竊盜等罪嫌移送法辦。
據調查，李姓男子（39歲）無業、有多項前科的他，是轄區治安顧慮人口。日前他因無錢買毒動起歹念，先於新北市蘆洲區得勝街，偷得一輛機車準備犯案。昨天（21日）凌晨1時許，他騎車四處繞行三重轄內，找尋犯案目標。
途中他騎經新北市三重區集勇街與仁安街口，見李女從汽車後車廂取物，手裡還握著一疊千元現金（共1萬7千元）。李男四處查看無其他人車經過，他旋即往前騎靠，旋即掏出一把銀色空氣槍，恐嚇強搶被害李女1萬7千元現金，騎車逃逸。
案經轄區警獲報，調閱沿路監視器畫面，鎖定李男涉嫌，於昨天（21日）晚上6時許，循線在北市民生西路423巷內找到李男犯案贓車，況大追查發現李男藏身北市南京西路一間旅社內，派員埋伏旅社樓梯間逮人。
昨晚6時50分左右，埋伏警力趁李男外出購物之際，衝前將他壓制逮捕，並在他身上搜出一把銀色空氣槍，經搜索李男入住旅社房內，未發現有其他違禁物品，連同空氣槍、贓車一併帶回偵辦。偵詢時，李男坦承竊車、隨機強盜，所搶贓款則已花用殆盡，警詢後依竊盜、強盜等罪嫌將李男移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言