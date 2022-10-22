台中八旬翁騎電動車外出迷途 警比手畫腳送返家

台中市83歲李姓老翁從神岡區住家騎電動車外出迷途，在豐原火車站前想向路人問路，但李翁講話含糊不清，熱心路人求助警方。警方嘗試與李溝通，但因老翁口音實在太重，員警臨機一動比手畫腳，並開車載送老翁往他所指方向前進，順利找到住所，李翁孫子表達感謝。

前天中午11點多，83歲李翁迷途，但因說話不清楚，熱心民眾無法得知老翁需求，只好帶著他到頂街派出所求助。警員康哲維多次嘗試與老翁對談，無論放慢說話速度或寫字，燈聽不清楚李翁所說內容，康員靈機一動以比手畫腳方式，約略知悉李翁家住神岡區，便驅車再送老翁往神岡方向找尋住所。

行經神岡區光啟路時，李翁突然比手畫腳並興奮地大叫，員警隨即詢問是否住在附近，李翁點頭如搗蒜，但因該戶無人在家，員警先詢問鄰居確認老翁住於該址後，就帶老翁返所休息，並連繫李翁孫子到派出所將老翁帶回，孫子感謝警方協助阿公回家。