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拒檢逃警開5槍 1.8公里攔「同款車」沒彈孔 警追逃車

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拒檢逃警開5槍 1.8公里攔「同款車」沒彈孔 警追逃車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲警方，昨天（21日）深夜巡經五股區新五路二段，賓士車駕駛邊開車邊講電話，警敲窗示意受檢，但駕駛拒檢逃逸被警連開5槍。警於1.8公里外，攔到王男駕駛同款、同車牌賓士車，但車身卻無彈孔，經比對車牌、引擎號碼相符，懷疑逃逸車冒用車牌，王男不識逃逸車，警追緝在逃駕駛釐清。

據調查，昨天（21日）深夜11時許，蘆洲警方巡經新五路與成泰路口，見一輛賓士車駕駛手持手機，邊開車邊講電話。警方趨前敲窗示意駕駛停靠受檢，不料駕駛卻加速油門往前飆衝，警見狀鳴笛一路尾追。

只見逃逸賓士車，逆向、跨越人行道，直到車駛至新北市五股區新五路二段與自強路口，一警衝前至賓士車車頭，掏槍喝令駕駛下車受檢，但賓士車駕駛不停，車身向右偏移飆駛，警旋即朝車頭、左側車身、車尾連開5槍，仍讓賓士車順利逃逸。

案經線上警網同步追緝，20分鐘後，在1.8公里外的五股區成泰路一段235-2號前，攔到王男（26歲）所駕駛的同款、同車牌賓士車，經盤查、比對車牌、引擎號碼相符，車上有一把折疊刀及一包殘渣袋（檢驗不出有無毒品反應），但檢視車身卻無任何彈孔。

王男不識拒檢賓士車，也不知車牌有無被偽造懸掛。警方對他說法持保留待度，針對王男持有刀械部分，先帶回偵辦，警詢後依社維法第63條送辦。另持續追緝在逃賓士車駕駛，朝偽造文書罪、公共危險罪嫌偵辦。

王男子有刀械，警方依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
王男子有刀械，警方依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
20分鐘後警攔查到另輛同款、同車牌的賓士車，但車身卻無彈孔。記者曾伯愷／翻攝
20分鐘後警攔查到另輛同款、同車牌的賓士車，但車身卻無彈孔。記者曾伯愷／翻攝
警方在攔下賓士車內搜扣一把折疊刀。記者曾伯愷／翻攝
警方在攔下賓士車內搜扣一把折疊刀。記者曾伯愷／翻攝
蘆州警方尾追至新北市五股區新五路二段及自強路口，賓士車仍拒檢下車，警朝車身連開五槍，仍被逃脫。記者曾伯愷／翻攝
蘆州警方尾追至新北市五股區新五路二段及自強路口，賓士車仍拒檢下車，警朝車身連開五槍，仍被逃脫。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區一輛賓士車駕駛，持手機講電話，警方敲窗示意受檢盤查不停，駕車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區一輛賓士車駕駛，持手機講電話，警方敲窗示意受檢盤查不停，駕車逃逸。記者曾伯愷／翻攝

人行道 偽造文書

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