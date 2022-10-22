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「我女友急性腸胃炎」高雄男急攔警開道火速抵醫院
高市陳姓男子騎機車載著腹痛的方姓女友就醫，因女友一路喊疼，陳心急下，攔下指揮交通的員警求助，指女友腹痛，怕叫救護車來不及，請警方開道，警方火速騎警用機車沿路鳴警笛開道，幸方女即時就醫，已無大礙。
左營警分局交通分隊小隊長黃順吉前天傍晚5時50分許，於民族一路與大中二路口執行交整勤務時，32歲陳姓男子騎機車行經該路口，趨前隊警方表示，後方的方姓女友（27歲）疑似急性腸胃炎，痛到快昏倒。
警方詢問表情痛苦的方女：「你是怎樣？」方女回「肚子很痛，不舒服」，陳男說，怕叫救護車來不及，是否能請警方協助開道。
黃警當下回報勤指中心後，立即騎乘警用機車，一路開警示燈及鳴警笛，替陳男機車引導開道，並沿路鳴按喇叭提醒前方車輛讓道，讓原本前往醫院20分鐘的路程，短短10分鐘就抵達。
黃警到了醫院，陪同陳男帶著女友進醫院，向院方敘述狀況，才自行離去，讓陳男頻頻致謝。
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