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婦人筆電遺失苦尋2天 女警20分鐘搞定尋回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名婦人日前遺失筆記型電腦，遍尋兩天都找不到，只好報警求救，和平東路派出所女警陳又瑄，調閱監視器畫面，清查比對婦人當日行蹤，不到20分鐘就幫婦人找回筆電。

警方指出，一名婦女日前到大安分局和平東路派出所報案，聲稱2天前下班時，從師大商圈步行到東門捷運站時，不慎遺失隨身攜帶的筆記型電腦，她本想靠自己解決，但遍尋不著只好救助警方協助。

婦人說下班時非常疲累精神不濟，由師大路步行到東門捷運站搭車返家時，才驚覺自己手提的筆記型電腦不見，由於筆電內存有重要資料，連續2天自行到附近店家與捷運站調閱監視器皆無所。

女警陳又瑄聆聽婦人陳述經過後，立即調閱婦人當日徒步行經路線周邊的數十支監視器，清查比對後，發現婦人步行至永康街時，曾進入彩券行消費，筆電果然遺失在彩券行，店家貼心代為保管，最後順利尋回筆電，婦人事後不斷感謝店家及警方協助。

大安分局和平東路派出所警員陳又瑄。記者廖炳棋/翻攝
大安分局和平東路派出所警員陳又瑄。記者廖炳棋/翻攝
婦人離開彩券行後，手上已經沒有看到筆電。記者廖炳棋/翻攝
婦人離開彩券行後，手上已經沒有看到筆電。記者廖炳棋/翻攝
婦人進入彩券行時，手上拿有筆電。記者廖炳棋/翻攝
婦人進入彩券行時，手上拿有筆電。記者廖炳棋/翻攝

彩券行 監視器 捷運

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