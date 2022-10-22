婦人筆電遺失苦尋2天 女警20分鐘搞定尋回

台北市一名婦人日前遺失筆記型電腦，遍尋兩天都找不到，只好報警求救，和平東路派出所女警陳又瑄，調閱監視器畫面，清查比對婦人當日行蹤，不到20分鐘就幫婦人找回筆電。

警方指出，一名婦女日前到大安分局和平東路派出所報案，聲稱2天前下班時，從師大商圈步行到東門捷運站時，不慎遺失隨身攜帶的筆記型電腦，她本想靠自己解決，但遍尋不著只好救助警方協助。

婦人說下班時非常疲累精神不濟，由師大路步行到東門捷運站搭車返家時，才驚覺自己手提的筆記型電腦不見，由於筆電內存有重要資料，連續2天自行到附近店家與捷運站調閱監視器皆無所。