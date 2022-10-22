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影／最爛奧客 搭霸王車還偷小黃司機皮包 得手7000元
蔡姓男子本月初坐計程車，不僅搭霸王車，還乘機偷小黃司機皮包，得手7000餘元，中和警方接獲北市警方單一窗口受理報案轉報，日前循線查獲蔡男到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
王姓計程車司機今年10月5日上午6時許，搭載一名男乘客由北市萬華區前往新北市永和區中興街、竹林路口，途中乘客表示累想躺下休息，王姓司機還好心回應說，「我專心開車，你好好休息，到了再叫你。」到目的地後，男乘客掏了掏口袋，竟說錢不見，王姓司機不想因收不到車資反遭對方傷害，自認倒楣要對方趕快下車。
沒想到，王姓司機事後發現放在駕駛座位下方的皮包不見，內有現金7000多元，事後觀看車內監視器才知遭該名男乘客行竊，氣急敗壞到台北市萬華警分局龍山派出所報案，永和警分局中正橋派出所員警接獲北市警方單一窗口轉報，調閱監視器發現蔡姓男子（39歲）涉有重嫌，本月14日通知蔡男到案。
他坦承犯行，辯稱看到座位下有皮包，以為前一位乘客掉的，一時起貪念，強調僅得手2000多元，否認如王姓司機所說的7000多元，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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