快訊

一張圖看周末天氣 彭啟明：今晚到明晨雨勢更明顯

影／休旅車左轉碰撞直行車 騎士頭部重創搶救不治

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

28歲陳姓男子，今天凌晨駕駛休旅車，沿著新北市三重區重新路往台北方向行駛，途中行至過圳街口，疑未禮讓直行車直接左轉，當場與對向一輛直行機車碰撞，騎士拋飛落地頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急送醫搶救仍宣告不治。肇事駕駛沒有酒駕，依過失致死罪嫌送辦，騎士抽血待驗，事故原因有待調查釐清。

據調查，陳男（28歲）從事汽車維修，今天凌晨零時14分左右，駕駛一輛深色休旅車，沿著新北市三重區重新路往台北方向準備返家，途中，他行至重新路與過圳街口，疑未禮讓直行車先行直接左轉，不慎與對向車道另名陳男（21歲）所騎乘的機車發生碰撞。

陳姓騎士向上拋飛重摔落地，機車被休旅車輾過，頭部重創當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍因傷重宣告不治。肇事陳姓駕駛沒有酒駕，依過失致死罪嫌送辦，騎士則抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
陳姓休旅車駕駛，今天凌晨駕車未禮讓直行車，直接左轉新北市三重區過圳街，不慎與機車碰撞，造成騎士送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 酒駕

延伸閱讀

一張紙從眼前飛過 下一秒釀2機車追撞2傷

NBA／醉倒車上不省人事 黃蜂小將涉酒駕離譜行徑曝光

LUXGEN發表全新品牌識別 新世代純電休旅車n⁷率先換上

台中計程車撞翻奧迪休旅車「四輪朝天」 7人傷送醫

相關新聞

影／休旅車左轉碰撞直行車 騎士頭部重創搶救不治

28歲陳姓男子，今天凌晨駕駛休旅車，沿著新北市三重區重新路往台北方向行駛，途中行至過圳街口，疑未禮讓直行車直接左轉，當場...

台7線失聯少女 最後身影曝

妮莎颱風來襲，當時桃園一名17歲鄭姓少女獨自騎機車沿台7線，要去宜蘭找朋友，但山區降下致災豪雨那晚，她最後一通電話打給母...

車牌註銷 男子拒盤查逃上台64 遇車禍塞車被逮還查獲槍

新北市鄭姓男子21日晚上駕駛已遭註銷車牌汽車，拒警盤查沿路飛車逃跑還擦撞機車，造成女騎士受傷，鄭肇事逃逸衝上台64快速道...

台中大安工寮火警 七旬翁嗆暈送醫不治

今天下午4點多，台中市大安區四路一段工寮發生火警，警消到場發現一名70歲老翁趴在門外，已無呼吸心跳，送醫院急救中，目前仍...

台南二分局勤務中心主任無故缺席 倒臥住處內過世

台南市第二警分局勤務指揮中心主任陳德芳今天上午未請假也未前來上班，經同仁撥打電話均未接，因而前往住處查看，發現他已倒臥屋...

高雄大樓12樓傳火煙 消防員破門發現行動電源燃燒

高市鳳山區文雅街一棟大樓今天下午4時19分許，傳出火警，消防局出動7車15人前往搶救，大樓住戶先行疏散，消防員抵達現場後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。