影／休旅車左轉碰撞直行車 騎士頭部重創搶救不治

28歲陳姓男子，今天凌晨駕駛休旅車，沿著新北市三重區重新路往台北方向行駛，途中行至過圳街口，疑未禮讓直行車直接左轉，當場與對向一輛直行機車碰撞，騎士拋飛落地頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急送醫搶救仍宣告不治。肇事駕駛沒有酒駕，依過失致死罪嫌送辦，騎士抽血待驗，事故原因有待調查釐清。

據調查，陳男（28歲）從事汽車維修，今天凌晨零時14分左右，駕駛一輛深色休旅車，沿著新北市三重區重新路往台北方向準備返家，途中，他行至重新路與過圳街口，疑未禮讓直行車先行直接左轉，不慎與對向車道另名陳男（21歲）所騎乘的機車發生碰撞。