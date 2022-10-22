車牌註銷 男子拒盤查逃上台64 遇車禍塞車被逮還查獲槍

新北市鄭姓男子21日晚上駕駛已遭註銷車牌汽車，拒警盤查沿路飛車逃跑還擦撞機車，造成女騎士受傷，鄭肇事逃逸衝上台64快速道路遇車禍塞車，還擦撞救護車才被逮，警方在車上起出掌心雷手槍一把，漏夜偵辦中。

新北市中和分局南勢派出所員警21日晚上6時許巡邏時，在中和區南山路320巷口發現鄭姓男子（33歲）駕駛汽車車牌已遭註銷上前攔查，鄭男加速逃逸，員警隨即開啟警報器尾隨，鄭男在中和區興南路一段麥當勞速食店前，撞倒機車女騎士後肇事逃逸，由景平路衝上台64快速道路往板橋方向逃逸。

在台64快速道路中和往板橋方向24公里處，因前方發生四輛汽車追撞車禍大塞車，鄭男不慎撞上停在車道上準備救人的新北市消防局救護車，所幸當時消防救護人員已下車處理傷患，僅輕微車損，無人受傷。

鄭男也因塞車無路可逃為警方當場壓制逮捕，警方並在鄭男車上查獲掌心雷手槍一把、兩顆彈殼，逾檢註銷汽車由拖吊車移置，警詢後今天將鄭男依違反槍砲、妨害公務、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並擴大追查槍枝來源。