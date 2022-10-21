影／左轉未禮讓直行車撞飛騎士 U23棒球國手挨告

U23棒球國手曾頌恩，今年8月底，駕車行經新北市三芝區淡金路二段，疑未禮讓對向直行車先行，直接左轉利民街，不慎撞上楊男所騎乘機車。導致楊男騰空翻轉落地，造成其四肢多處擦挫傷，送醫無礙。近兩個月來曾男不聞不問，讓楊男氣憤，於這個月7日向警方提告傷害。

據調查，肇者曾頌恩（23歲）為本屆U23棒球國家隊選手。今年8月31日下午4時許，他駕車行經新北市三芝區淡金路二段與利民街口，疑未禮讓對向直行車先行，直接左轉進入利民街，不慎衝撞楊男（18歲）所騎乘機車。

導致楊男整個人，騰空拋轉近180度，直到掉落車頂，再順滑到引擎蓋後落地。造成楊男四肢多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，幸無大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因尚待釐清。