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影／左轉未禮讓直行車撞飛騎士 U23棒球國手挨告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

U23棒球國手曾頌恩，今年8月底，駕車行經新北市三芝區淡金路二段，疑未禮讓對向直行車先行，直接左轉利民街，不慎撞上楊男所騎乘機車。導致楊男騰空翻轉落地，造成其四肢多處擦挫傷，送醫無礙。近兩個月來曾男不聞不問，讓楊男氣憤，於這個月7日向警方提告傷害。

據調查，肇者曾頌恩（23歲）為本屆U23棒球國家隊選手。今年8月31日下午4時許，他駕車行經新北市三芝區淡金路二段與利民街口，疑未禮讓對向直行車先行，直接左轉進入利民街，不慎衝撞楊男（18歲）所騎乘機車。

導致楊男整個人，騰空拋轉近180度，直到掉落車頂，再順滑到引擎蓋後落地。造成楊男四肢多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，幸無大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因尚待釐清。

不過，案發至今快兩個月，楊男卻控訴曾男不聞不問，認為曾男毫無誠意。於這個月7日到淡水交通分隊對曾男提告傷害。目前警方已受理，通知曾男到案說明，目前曾男回警「等打完U23賽事，再去分局說明。」

U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝
U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝
U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝
U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝
U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝
U23棒球國家隊選手曾頌恩，今年8月底在新北市淡水區駕車肇事，對方指控他不聞不問，於這月7日到交通分隊提告傷害。記者曾伯愷／翻攝

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