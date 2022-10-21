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台中大安工寮火警 七旬翁嗆暈送醫急救中
今天下午4點多，台中市大安區四路一段工寮發生火警，警消到場發現一名70歲老翁趴在門外，已無呼吸心跳，送醫院急救中，目前仍未脫離險境。消防隊於17時27分火勢熄滅，燃燒面積約10平方公尺，財物及原因待查。
台中市消防局下午4點59分接獲大安區東西四路一段工寮火警，派遣消防車11輛、救護車2輛、人員30名前往搶救。
消防員指出，現場是存放農機具的1樓磚造屋頂鐵皮屋工寮，不明原因起火，並在門外發現一名70歲老翁趴臥在地，經救護人員初步檢傷，無外傷，但無呼吸心跳，送醫院急救中。進一步起火原因有待釐清。
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