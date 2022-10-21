移民署專勤隊清查建築工地 查獲61名非法移工及僱主
移民署新北專勤隊前天會同海巡署宜蘭查緝隊、新北市警局及新北市勞工局兵分十路，在雙北市建築工地及宿舍查獲61名菲律賓及越南籍非法移工及僱主。新北市專勤隊呼籲國人聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍移工。
移民署新北專勤隊本月19日會同海巡署宜蘭查緝隊、新北市警局在台北市士林區及新北市三峽、土城、板橋及新莊區共10處建築工地與移工宿舍，共查獲48名非法外籍移工，包括29男、7女共36名越南籍，7男、3女共10名菲律賓籍，和2名印尼籍皆為男性，與13名非法雇主。
新北專勤隊長莊懿強表示，查獲的48名非法外籍移工涉嫌違法工作部分，昨依違反就業服務法，移送新北市勞工局依法裁處，並擴大追查幕後不法集團。他呼籲聘僱外國人前應積極查證身分真偽，切勿僱用身分不明的外籍人士工作。
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