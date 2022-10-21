影／三重警因公暈眩兩天病逝 今告別式500警列隊送行

新北市三重資深員警警蘇文明（48歲），上個月（9月）29日凌晨，處理刑案一陣暈厥，返所後前往醫院診治。不料卻在翌日晚上搭車就醫昏迷，到院搶救仍不治身亡。今天下午，蘇員在新北市立殯儀館舉行告別式。新北市警局長黃宗仁、3位副局長等各主官管、民代及500名警察、民防、義警到場致哀列隊送行。

據了解，新北市三重警分局大同派出所員警蘇文明，警專11期12隊刑事偵查科畢業。1994年7月7日分發至新北市三重警分局警備隊服務，後調派長泰派出所、慈福派出所服務，2014年10月調任大同派出所服務至今。

從警 29 年的他，警職生涯工作負責盡職，對各項警察工作、勤務，莫不竭盡心力，他情願自己多擔待付出，也不願民眾或同事受累，與同仁間相處融洽，不但是同僚心中的好榜樣，還曾獲得新北市警察局忠勤、忠義楷模殊榮。

蘇員個性樂觀、身體勇健，已婚育有一子，今年蘇員在新北全市員警積分排名第35名，預計在今年就能調升警佐一職，不料卻突然因病驟逝，令所有同僚惋惜不捨。