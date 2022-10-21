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騎去宜蘭卻離奇失聯！機車埋土石堆 桃園女最後音訊曝光

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

桃園一名18歲鄭姓女子騎車去宜蘭找朋友卻失聯，家屬焦急報案，警方獲報後在台7線沿線多次搜索未果。鄭女最後身影是10月15日深夜騎車往桃園巴陵方向，隔天凌晨與媽媽通話說「身子很冷」，之後失聯迄今，搜救持續進行中。

據了解，鄭女最後身影是10月15日深夜11點，騎車行經宜蘭縣牛鬥橋。她16日凌晨約1點從大同鄉明池往桃園巴陵方向，行經台7線桃園49.8公里處，實施預防性封閉，車輛無法前行，又折返往宜蘭方向。

鄭女16日凌晨1點55分以手機和媽媽通話，提到台7線49.8公里已封閉無法前進桃園，也說身子很冷。後來，她與媽媽於清晨5點58分再次用手機通話，也是最後一次通話，鄭女表示身體很冷，媽媽則說可到超商休息，鄭女提到這裡有山莊，但身上沒帶錢就沒去山莊休息。後來，鄭女媽媽多次用電話通知，都沒有回應。

鄭女家屬10月16日向桃園八德警分局通報說，鄭女規畫從桃園騎乘機車往宜蘭縣壯圍鄉找朋友，無法取得聯繫。桃園警方將相關訊息轉報宜蘭警方，三星警分局傳達各派出所協尋。

明池所長蘇明勝當日起三度前往台7線沿線搜索，都沒發現鄭女，10月18日早上11點多回報，在70.3公里處發現一輛遭土石掩埋的機車，附近路基大片坍崩，遭土石流沖刷約10公尺，經搜索兩側各10公尺處並沒發現人。

警方經比對車號，家屬辨識確實是鄭女騎乘機車。宜蘭縣政府消防局5名消防人員當天從台7線送藥上明池山莊途中，也在事發地點附近搜索，現場只有機車，並未發現有人受困。

10月19日清晨5點派遣4車8人上山，會同蘇明勝前往現場再度搜尋失聯鄭女，確認該機車是在72.2公里處，由於機車電門關閉也沒看到鑰匙，經破壞車箱，內有鄭女手機和證件。大型重機械在場開挖、清運後，消防人員擴大搜索仍未果。

5位消防人員昨天早上7點持續找人，擴大100公尺且下切邊坡搜尋，還是沒發現鄭女行蹤，今天持續搜索行動。

搜救人員在台7線發現失聯鄭女的機車。記者林佳彣／翻攝
搜救人員在台7線發現失聯鄭女的機車。記者林佳彣／翻攝
鄭女16日凌晨約1點從大同鄉明池往桃園巴陵方向。記者林佳彣／翻攝
鄭女16日凌晨約1點從大同鄉明池往桃園巴陵方向。記者林佳彣／翻攝
救災人員以大型機具清除周邊土石找尋。記者林佳彣／翻攝
救災人員以大型機具清除周邊土石找尋。記者林佳彣／翻攝
鄭女最後身影是10月15日深夜11點，騎車行經宜蘭縣牛鬥橋。記者林佳彣／翻攝
鄭女最後身影是10月15日深夜11點，騎車行經宜蘭縣牛鬥橋。記者林佳彣／翻攝
救災人員下切至邊坡下方搜尋。記者林佳彣／翻攝
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桃園 宜蘭 土石掩埋

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