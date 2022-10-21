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一張紙從眼前飛過 下一秒釀2機車追撞2傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名林姓女子今上午騎車經過新北市三重區新北大橋（往三重方向），突然一張紙從她眼前飛過，林女急忙減速，欲把車臨停橋上。不料，尾後林男煞車不及直接撞上，造成林男及其乘客徐女，當場拋飛落地，緊急送醫急救所幸挫傷無大礙。肇事雙方騎士沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

據了解，林姓女子（42歲），今天上午10時50分左右，騎車經過新北市三重區新北大橋機車道（往三重方向）。未料，眼前卻飛過一張紙遮住其視線，林女急急忙忙將機車緩靠機車道，準備停妥後把紙拿開。

孰料，林男（21歲）騎車載著徐姓女子（21歲）尾後跟來，突見林女將車速放慢，他煞車不及，連同徐女拋飛落地，造成肢體多處挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒大礙。事後警方獲報趕抵，徐女向警指稱，是指從眼前飛過遮蔽視線，才會釀禍。肇事騎士沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。

今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市新北大橋發生兩機車追撞，所幸事故現場僅2人挫傷，送醫無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝

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