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北市南港當街砍前女友 恐怖情人遭依殺人未遂罪嫌起訴
陳姓男子不滿葉姓女子提分手，今年8月29中午尾隨葉女，持開山刀砍殺對方，致葉女腹部、右手指受傷，檢方近日偵結，依家庭暴力之殺人未遂罪嫌起訴陳男。
起訴指出陳男、葉女原是情侶，今年4月分手，陳男不滿、多次發訊息騷擾葉女，葉6月報案提告陳男恐嚇，警方依法通報法院後，發願認定陳男騷擾行為屬實依法核發保護令給葉女。
8月29日中午，在台北市南港區葉女上班處外徘徊，見葉女出現尾隨在後，趁隙拿出預藏開山刀當街砍殺葉女。
救護人員獲報將葉女送醫救治，葉女左腹部受傷，右手多指斷裂，警方到場後在一間豆漿店內逮捕陳男，依法送辦後，士林地檢署近日偵結，因2人為家暴法定親密關係伴侶，依殺人未遂家庭暴力之殺人未遂罪嫌起訴陳男。
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