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國1幼獅段昨5大貨車追撞事故 造成1死1傷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國1桃園段昨晚5大貨車連環追撞，占用外線及中線車道，地上布滿散落物，至今凌晨1時20分許才恢復通車。記者翁唯真／翻攝
國1桃園段昨晚5大貨車連環追撞，占用外線及中線車道，地上布滿散落物，至今凌晨1時20分許才恢復通車。記者翁唯真／翻攝
國道1號北上65.6公里處幼獅路段，昨晚10時8分許發生5輛大貨車連環追撞事故，41歲的郭男疑未注意前方路況，追撞前方4輛大貨車，造成郭男被夾在車內動彈不得，消防人員獲報後立即前往搶救，運用破壞剪將郭男救出，不過現場評估為外科OHCA，救護人員緊急處置後將郭男送醫急救，不過仍於今凌晨1時5分許宣告不治，第3車38歲的洪男則右膝1處撕裂傷、左腹疼痛送醫無礙。

國道警方呼籲，若當時有路過民眾有行車紀錄器拍下畫面，再提供給國道警方。

昨晚10時8分許，郭男疑未注意前方車輛減速，煞車不及從後方追撞前方4輛大貨車，使郭男受困車內，警、消獲報後立即調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車前往。

消防人員到場後，立即使用破壞剪將車頭嚴重破損的車體破壞，於今天凌晨0時12分許將郭男救出，郭男傷勢為腿部及手臂開放性骨折、疑似頭部骨折造成血液由鼻耳流出，救護人員評估失去呼吸心跳，立即實施CPR+AED、頸圈長背板固定、包紮止血等救護處置後送楊梅天成醫院急救，不過仍於1時5分許宣告不治。

而第3輛貨車的洪男則是右膝1處撕裂傷、左腹疼痛，送往聯新國際醫院後並無大礙。此路段五線道因此起事故仍占據外線及中線車道，並有大量貨物、紙箱等物品散落在地，經由拖吊業者協助才清除完畢。

國道警方表示，至今凌晨1時20分許，全線恢復通車，5名駕駛人也無酒駕情形，詳細肇事原因將有待釐清，不過因未取得任何相關影像，因此呼籲當時有路過民眾，若有相關行車紀錄器畫面，可以提供給國道警方，更了解詳細事發經過。

國道警方也再次提醒民眾，遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要超速不要疲勞駕駛，以維行車安全。

國1北上65公里桃園處，出現5大車事故，地上布滿散落物。記者翁唯真／翻攝
國1北上65公里桃園處，出現5大車事故，地上布滿散落物。記者翁唯真／翻攝
國1桃園段昨晚5大貨車連環追撞，受困郭姓駕駛送醫搶救，仍回天乏術。記者翁唯真／翻攝
國1桃園段昨晚5大貨車連環追撞，受困郭姓駕駛送醫搶救，仍回天乏術。記者翁唯真／翻攝

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