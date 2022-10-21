影／大型車內輪差死角轉彎壓自行車 南投埔里婦慘截肢

南投埔里鎮再發生大型車內輪差轉彎死角傷人事件，74歲徐姓婦人騎乘腳踏車，昨天中午時分慘被預拌混泥土車右前輪輾壓，經附近居民齊心將徐女拖出，徐女當場意識仍清楚，但在送往埔里基督教醫院救治後，院方表示傷者因右下肢創傷粉碎性骨折，需進行截肢手術。

南投埔里分局指出，昨天上午一名30歲的陳姓男子駕駛預拌混泥土車，中午11時58分，行經埔里鎮南昌街、中山路二段路口停等紅燈後，在號誌轉換為綠燈欲右轉中山路二段時，疑因大型車輛轉彎時內輪差產生「死亡視角」，在轉彎過程中，右前輪輾壓到同向騎乘腳踏車的徐姓婦人，徐女經送醫後因右下肢創傷粉碎性骨折恐須截肢。

埔里警方當場對陳姓男子進行酒測，現場酒測值為零，持照條件正常，警方事後了解發現，因該路口並未設置路口監視器，經鑑識人員檢視該車行車紀錄器後，發現該車係逆向停放於南昌街某工地附近配合施工，當車輛自南昌街欲右轉時為逆向行駛狀態，除當場以道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款，以道路為工作場所及第45條1項3款未依規定駛入來車道，先行告發其違規行為外，強調將再調閱附近民宅監視器進行清查 以釐清肇事責任。