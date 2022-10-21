樹林母經濟壓力殺子自戕獨活 校方：今專輔進班輔導

新北市樹林區單親母親因經濟陷困殺子後輕生獲救。面對男童其他同學恐受影響，學校今天下午專輔老師會進班，對孩子做輔導處理。另外，也準備一封信給家長，除了讓該班家長知道此事外，也說明若孩子有受影響，家長可以尋求怎樣支援、防止或規畫。

校方表示，學校知道當下覺得非常難過。就老師描述，男童這一個多月到校上課，與同學間相處融洽，在學習進度也都能跟得上，並沒有特別狀況，只是孩子時有請假狀況。

校方說，開學前，導師知道該童家庭經濟狀況，並不是那麼理想，知道小孩是單親家庭，所以有主動幫忙申請早、午餐補助。同時也詢問過媽媽「要不要幫忙協助申請學雜費補助。」但當時媽媽沒有表達想要申請意願。

後來，得知她們有受宗教團體資助，再次詢問媽媽「要不要幫忙協助申請學雜費補助。」媽媽才表達願意，沒想到學校已協助幫忙申請，卻發生這樣的憾事。

學校澄清外界質疑，這3天學校都有跟家長聯繫，第一天（17日）家長給學校的訊息是「要帶小孩是打疫苗，請假一天」第二天（18日）媽媽給導師的訊息是「孩子打疫苗不舒服，也需要請假一天」第三天（19日）早上8點，孩子還沒到學校，導師有點擔心，再聯繫媽媽，媽媽說「孩子還是有點不舒服，她們也起得比較晚，所以晚一點會到校」

19日當天第一節下課大約9點多，孩子還沒有到學校，再一次傳訊息給媽媽，媽媽回訊表示「孩子還是不舒服，要再請假一天。」導師覺得奇怪，有向孩子爸爸說明這3天小孩請假狀況。

至於事發至今，該班學童心理狀況，校方說，目前孩子年紀比較小，接下六、日之後新聞曝光，可能家長會擔心。所以，今天下午專輔老師會進班，會對孩子做一些輔導處理。另外，校方也準備一封給家長的信，主要是讓該班家長知道這一件事情，萬一孩子有受到影響，家長可以尋求怎樣支援，或去做怎樣防止或規畫，若有需要也可以跟輔導室接洽，一起來幫助這個班級