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台南楊惠豪等基層員警被封「霹靂神探、街頭戰警」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警分局偵查隊偵查佐楊惠豪等分局基層員警，昨天獲頒「霹靂神探」、「街頭戰警」等獎，表彰他們的傑出表現。永康分局表示，警察局長方仰寧頒發紀念獎座，向用心付出與全心全力維護轄區治安及為民服務工作的警察弟兄們表示慰勉與鼓勵之意。

永康分局偵查隊偵查佐楊惠豪、永信所長王建智、大橋所警員劉耿銘、吳柏諺、永康所警員周靖哲等人在刑案偵查、為民服務等項目有傑出表現。

楊惠豪偵破高嫌為首土方暴力勒索集團涉犯組織犯罪、恐嚇取財，及破獲陳嫌持有大批非法爆竹高空煙火932公斤，「適時查獲當前社會重大公安議題之特殊刑案」，另偵破槍砲案2件並循線查獲槍枝來源，打擊犯罪成果亮眼，維護治安有成，獲選台南市「霹靂神探」獎項。

「街頭戰警」顧名思義是要表揚員警巡邏勤務、主動積極查獲刑案。永康派出所警員周靖哲於7月至9月份在線上查獲毒品案12件，槍砲案1件，改造槍枝1支，公共危險6件，賭博1件及通緝4人，因「屢破刑案、績效卓著」，被封為台南市警局「街頭戰警」。

另大橋所警員劉耿銘、吳柏諺於9月5日接獲智能障礙女子走失案件，兩人調閱監視錄影畫面，並積極尋找，終於順利找到該女並通知家屬帶回照顧。另永康區復國一路44巷內一處民宅於9月11日不幸發生火災，一對老夫婦及孫女3人喪生火窟慘況。

永信所所長王建智得知家屬暫無棲身之所，主動安排家屬居住吉村大飯店，並提供衣物等民生用品，希望能讓家屬在沉重打擊下能帶來一絲撫慰。三人因「發揮同理心、細心及耐心，殊為員警表率」，為民服務獲選「好人好事」楷模。

大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝
大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝
大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝
大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝
刑警楊惠豪獲頒「霹靂神探」獎。記者周宗禎／翻攝
刑警楊惠豪獲頒「霹靂神探」獎。記者周宗禎／翻攝
永康派出所警員周靖哲獲頒「接頭戰警」獎。記者周宗禎／翻攝
永康派出所警員周靖哲獲頒「接頭戰警」獎。記者周宗禎／翻攝
大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝
大橋所警員劉耿銘、吳柏諺及永信所長王建智獲選「好人好事」。記者周宗禎／翻攝

台南 警察 槍枝

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