獨／高雄水泥車墜陸橋司機身亡！警方查出女老闆犯2項違規

高雄市一輛混凝土預拌車14日中午，行經中華陸橋過彎時，衝破鐵皮護欄，墜落約3樓高橋下，張姓司機被壓在車底，送醫不治；車行女老闆被警方開出2張罰單。記者石秀華／攝影 高市混凝土預拌車張姓司機，14日駕車行經中華陸橋，過彎失控墜落約3樓高橋下，張被壓在扭曲變形的車下，送醫不治，檢警相驗死因為「全身多重性外傷」；警方查出張的混凝土預拌車超載9公噸，且車上行車紀錄器未依規定更新，對李姓女業者開出2張至少可罰2萬元罰單。

警方調查，年約48歲的張姓司機14日中午12時15分許，駕駛混凝土預拌車，行經連接翠華路和中華一路的中華陸橋時，在過彎約有90度的彎度時，車子竟直接衝破鐵皮護欄，墜落約3樓高的橋下。

預拌車墜橋當下，因巨大衝擊力，當場撞斷路燈桿，再重摔地面，車頭和車身幾乎分離，當時62歲的黃姓婦人騎機車搭載2歲孫女剛好路過，被高空飛落的鐵皮護欄掃中，2人連人帶車摔倒，幸離從高處墜落的水泥車有6、7公尺遠，2人命大，僅黃婦受皮肉傷，女童些微頭暈。

司機張男當時被壓在扭曲變形的車子底下，附近女住戶形容，「看見他一隻手還在外面，但人卻在車子裡，有人去摸，說已經沒脈搏了」。

警消獲報到場，消防員破壞車體，從變形的車底下，將張男拉出，但他已無生命跡象，經送醫搶救，於當天下午1時35分許，宣告不治。

警方事後調查，張男當時車體裡滿載混凝土，原本容量只能承載約33噸，但車體卻超載9噸混凝土，加上張在上橋過彎時，懷疑有車速過快狀況，警方研判超載加超速，導致預拌車失控墜落橋下釀禍。

檢警事後相驗張男死因，確切死因為「全身多重性外傷」致死；警方事後約談張男混凝土預拌車的李姓女業者（45歲）到案說明。

警方調查發現，張男靠行的大型車業者李女，對於張出車時，超載9公噸支吾其詞，警方並查出，張男的混凝土預拌車車上行車紀錄器已有一段時日，未更新，以致無法追溯當時的正確車速。