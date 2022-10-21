悲歌！殺子自戕後被救回 單親母醒來激動坦承：我悶死的

一名單親母親疑因工作不順經濟陷困，帶著六歲兒子輕生，兒子死亡、單親母救活昏迷。 示意圖／ingimage 新北市樹林區周三（19日）發生一起人倫悲劇。一名單親母親疑因工作不順經濟陷困，帶著六歲兒子輕生，兒子死亡、單親母救活昏迷。昨天傍晚，單親母醒來情緒激動向警坦承「是我悶死兒子！」

回顧整起事件，親手殺死兒子的單親母許女（36歲），1年多前因係與前夫協議離異，許女搬出前夫居所，帶著6歲兒子租住在新北市樹林區八德街一間4坪大套房。許女從事電話行銷工作，母子倆生活雖不富裕卻也樂足。

孰料兩個月前，許女遭公司辭退，原本薪水微薄的她，一下沒了工作經濟瞬陷困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，讓她承受龐大的經濟壓力。

這周一（17日）上午許女line傳簡訊給班導「小孩今天要去打疫苗，請假一天。」翌日（18日）許女以「小孩打完疫苗不舒服，要再請假一天。」再向校方告假。

這周三（19日）上午8時許，班導師未見小孩到校主動聯繫，許女向班導表示「今天起床有點晚，會晚點到校」，孰料，當天（19日）上午10時，班導看見許女傳來請假訊息覺得奇怪，轉告男童父親。童父多次連繫許女未果，於當天（19日）晚上9時許，致電許女雙親通報警方，在里長、房東陪同下，來到母子倆租處察看，經破門赫見許女與子雙雙倒臥床上。

警方檢視男童，口吐白沫，穿鞋衣著完整，仰躺於床的左側，男童身上雖無外傷，但後背已現屍斑，當場死亡；許女則左頸1刀、左胸2刀，全身是血仰躺於床的右側，意識模糊尚有呼吸心跳，緊急協助送醫急救，許母救回昏迷留院治療。

昨天檢警相驗，男童身體沒有明顯外傷，後背已有屍斑，由於男童口吐白沫，相關疑點待釐清；檢方指示男童擇日解剖，朝殺人罪嫌偵辦。

昨天（20日）傍晚許女清醒，情緒激動數度向警坦承「是我悶死兒子的」，至於許女行凶動機為何？警方將於今天前往醫院製作筆錄，釐清她行兇動機及相關疑點。