1至8月農漁會信用部攔阻詐騙金額逾8千萬 第一名是他

農委會農金局要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實執行防範金融詐騙工作，對臨櫃客戶疑似遭詐騙時應主動關懷，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪，從民國111年1至8月份成功攔阻詐騙金額8033萬元，比去年同期成長184％。

根據內政部警政署統計，111年1至8月計有95家農漁會信用部，經由通報成功攔阻158件詐騙案件，攔阻金額8033萬元，以縣市別統計，攔阻案件數以彰化縣及新北市較多，金額則以台中市居冠（1696萬元）、彰化縣居次（1379萬元）、新北市第三（1227萬元）；攔阻總金額達百萬元以上者計24家，單筆攔阻最高金額為屏東縣竹田鄉農會500萬元。

農金局表示，詐騙手法千百種，在成功攔阻案件中，有農民要改建農用倉庫，在臉書上貼文尋求廠商，結果收到自稱承包商的陌生訊息，宣稱提早匯款可省工程款，農民不疑有他，依照指示至農會匯款作，為農用倉庫的預支工程款，經櫃員詢問後察覺有異成功攔阻詐騙。

農金局表示，另外，也有櫃員發現，民眾神情慌張填寫匯款單，並表示接「侄子」的LINE通話來電，聲稱因積欠貸款急需周轉；還有許多客戶加入投資群組，或於通訊軟體認識網友，假借交友名義不斷鼓吹投資，都是詐騙集團慣用的詐騙手段，經農會人員關懷提問後，深覺可疑，主動報請轄區員警到場協助，經員警與櫃員耐心分析及解說，成功攔阻詐騙。

農委會表示，詐騙集團歹徒利用人性弱點，詐騙手法日新月異，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明等情形，即為假投資真詐財的警訊，民眾應提高警覺，不要貿然匯款。