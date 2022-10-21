聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／板橋宮廟半夜遭人潑漆和穢物 廟方一早發現怒報警
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，連停在廟前的機車也遭殃，機車車主一早發現怒報案，警方調閱監視器發現兩名可疑男子半夜涉嫌動手破壞，目前全力追查中。
新北市50歲薛姓男子本月18日一早到板橋區後菜園街一間宮廟前牽車時，驚見機車遭人潑灑油漆，連二樓窗戶也遭丟擲穢物，氣急報警處理並提出毀損告訴。
板橋警方獲報，派員到場採證並調閱案發地點周邊監視器畫面，發現天凌晨1時47分，兩名男子從板橋區倉後街方向徒步前來，犯案後隨即離開現場，沿文昌街往府中路方向徒步離去，犯案前後時間約僅3分鐘
警方正持續擴大監視器調閱追查兩名涉案男子的步行軌跡，同時查看是否有車輛接應二人。據了解，不排除疑似鄰居糾紛引起，確實案發原因有待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言