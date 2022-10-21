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影／板橋宮廟半夜遭人潑漆和穢物 廟方一早發現怒報警

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，連停在廟前的機車也遭殃，機車車主一早發現怒報案，警方調閱監視器發現兩名可疑男子半夜涉嫌動手破壞，目前全力追查中。

新北市50歲薛姓男子本月18日一早到板橋區後菜園街一間宮廟前牽車時，驚見機車遭人潑灑油漆，連二樓窗戶也遭丟擲穢物，氣急報警處理並提出毀損告訴。

板橋警方獲報，派員到場採證並調閱案發地點周邊監視器畫面，發現天凌晨1時47分，兩名男子從板橋區倉後街方向徒步前來，犯案後隨即離開現場，沿文昌街往府中路方向徒步離去，犯案前後時間約僅3分鐘

警方正持續擴大監視器調閱追查兩名涉案男子的步行軌跡，同時查看是否有車輛接應二人。據了解，不排除疑似鄰居糾紛引起，確實案發原因有待進一步調查釐清。

新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方已調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方已調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方已調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方已調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方到場採證並調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網
新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，廟方一早發現怒報案，警方到場採證並調閱監視器追查中。圖／翻攝記者爆料網

監視器 車主

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