影／板橋宮廟半夜遭人潑漆和穢物 廟方一早發現怒報警

新北市板橋區一間宮廟日前半夜遭人潑漆和灑穢物，連停在廟前的機車也遭殃，機車車主一早發現怒報案，警方調閱監視器發現兩名可疑男子半夜涉嫌動手破壞，目前全力追查中。

新北市50歲薛姓男子本月18日一早到板橋區後菜園街一間宮廟前牽車時，驚見機車遭人潑灑油漆，連二樓窗戶也遭丟擲穢物，氣急報警處理並提出毀損告訴。

板橋警方獲報，派員到場採證並調閱案發地點周邊監視器畫面，發現天凌晨1時47分，兩名男子從板橋區倉後街方向徒步前來，犯案後隨即離開現場，沿文昌街往府中路方向徒步離去，犯案前後時間約僅3分鐘