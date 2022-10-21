利用Meta名義設仿真交易網 1投資人就受騙215萬

高雄陳姓男子涉嫌當詐騙集團「收簿手」，負責收集人頭帳戶供詐團騙人匯款，連他熟識的另家通訊行店長也因介紹人頭戶，被扯進官司。檢警查出，陳男幕後的詐騙集團，竟利用「Meta」名義設仿真網站騙人上當，1本人頭帳戶就騙人215萬元。

據了解，陳姓男子（23歲）原本也在通訊行工作，離職後，被吸收成為詐騙集團的下游成員，涉嫌負責收集人頭帳戶。他慫恿高雄市鳳山區某通訊行女店長蕭姓女子（27歲），介紹急用錢的人與他接洽，一旦介紹的人同意提供出金融帳戶，他取得詐騙集團的報酬後，每件就給蕭女5000元。

由於詐騙集團所設的仿真「Meta TTrade」App，與正牌的「Meta Trade」只多1個「T」字，4月間，令1名投資人誤入圈套。

這名投資人先後投資215萬元，將資金匯入幕後詐騙集團提供的人頭帳戶，眼見獲利不少便要贖回獲利和本金，不料，對方卻稱得要先付20％的所得稅才能出金。投資人納悶，還沒獲利了結卻要先付高成數稅金，自知正常交易並非如此，質問後，對方斷線便沒再聯繫，他報警後，才知道對方提供的帳戶，已被列為警示帳戶。