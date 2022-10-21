聽新聞
test
0:00 / 0:00
利用Meta名義設仿真交易網 1投資人就受騙215萬
高雄陳姓男子涉嫌當詐騙集團「收簿手」，負責收集人頭帳戶供詐團騙人匯款，連他熟識的另家通訊行店長也因介紹人頭戶，被扯進官司。檢警查出，陳男幕後的詐騙集團，竟利用「Meta」名義設仿真網站騙人上當，1本人頭帳戶就騙人215萬元。
據了解，陳姓男子（23歲）原本也在通訊行工作，離職後，被吸收成為詐騙集團的下游成員，涉嫌負責收集人頭帳戶。他慫恿高雄市鳳山區某通訊行女店長蕭姓女子（27歲），介紹急用錢的人與他接洽，一旦介紹的人同意提供出金融帳戶，他取得詐騙集團的報酬後，每件就給蕭女5000元。
由於詐騙集團所設的仿真「Meta TTrade」App，與正牌的「Meta Trade」只多1個「T」字，4月間，令1名投資人誤入圈套。
這名投資人先後投資215萬元，將資金匯入幕後詐騙集團提供的人頭帳戶，眼見獲利不少便要贖回獲利和本金，不料，對方卻稱得要先付20％的所得稅才能出金。投資人納悶，還沒獲利了結卻要先付高成數稅金，自知正常交易並非如此，質問後，對方斷線便沒再聯繫，他報警後，才知道對方提供的帳戶，已被列為警示帳戶。
警方找到人頭帳戶持有人，追出陳、蕭涉案，在高雄市鳳山區查捕他們到案。陳坦承幫幕後集團收人頭帳戶，但蕭女否認涉案，表示自己只純介紹客戶給陳，並沒拿報酬。全案依詐欺罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言