正妹護理師變甜姐兒女警 值勤初體驗查獲百公斤通緝男

謝育霈原就讀護專，立志要成為護理師，但在醫院實習期間，接觸被酒駕撞傷的傷患，因此對酒駕深惡痛絕，即使警職工作深具挑戰與危險，但她仍決定轉換跑道從警，並在去年考取特考班。初出茅廬的謝，日前凌晨與實習指導員擴檢時，查出通緝，盡管體型嬌小，面對近百公斤的通緝犯，仍無所畏懼，獲同事肯定。

實習女警謝育霈（左）與資深警學姐尤慧儒（右）一同執行擴大臨檢勤務時，逮近百公斤的通緝犯。圖／警方提供

楠梓分局指出，110年特考班實習期間為9月19日至11月11日止，共計64天，實習的方式採師徒制1對1，由資深的員警擔任「實習指導員」。

其中21歲實習女警謝育霈，10月15日凌晨1時許，與資深警學姐尤慧儒一同執行擴大臨檢勤務時，謝透過警用電腦，盤查正在網咖打遊戲的21歲吳姓男子，隨後發現他是涉嫌傷害罪的通緝犯。

當下謝育霈並未驚動吳男，而是機警通報，並在同仁協助下，當場逮捕吳並將人解送歸案；初出茅廬的她，面對重達近百公斤的通緝犯，仍能冷靜應對，絲毫沒有一絲膽怯，展現出初生之犢不怕虎的架式，獲同事肯定。

謝育霈之前就讀台南護專，原本立志當一名護理師，但在醫院實習期間，經常接觸在急診室穿梭的員警，開始對工作想法改觀，加上常遇到有民眾被酒駕騎士或駕駛撞得頭破血流，因此對酒駕深惡痛絕。