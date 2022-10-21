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退休郵差重逢10餘載未見女摯友 匯款投資警勸是假的
高雄市林姓退休郵務士，日前和數10年未見的女摯友重逢，對方有內線可代為操盤致富，林男信以為真，至銀行匯款16萬，遭行員和警方勸阻，林男一度動怒，指自己也怕被詐騙，警方搬出案例教育，並指帳戶已被列為警示，才成功說服林男。
三民二警分局覺民所所長李邦豪、警員王毓聆擔服巡邏勤務時，接獲九如路的銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，欲匯款16萬元，警方於是趕赴現場了解。
警方到場後，詢問匯款的68歲的林姓男子，林男見到警方，動怒罵行員「叫警察來做啥？我要匯錢而已，你這樣不行，是干擾我」，女警王毓聆問林：「要匯錢給誰？我們是擔心你被詐騙」，林卻稱「我也是怕詐騙啊」，警勸「那就不要匯」。
警方見林男不聽勸，當下搬出以往投資遭詐騙案例勸說，並指他要匯款投資的帳戶已被列為警示帳戶，因為有人也想投資結果遭詐騙，林男才恍然大悟，保住自己的退休金。
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