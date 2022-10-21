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竹縣轎車疑失速撞超商「車頭全毀」駕駛傷重不治
新竹縣竹東鎮北興路1段某超商前騎樓柱子，昨天深夜11點多突然被1輛自小客迎頭衝撞上，造成2人受傷，年約60多歲男性駕駛當場無呼吸心跳，送醫搶救仍因傷重宣告不治；副駕的女乘客雖意識清楚但全身擦挫傷，警方初步研判可能是車速過快失控釀禍，確切車禍原肇事原因仍待進一步釐清。
警方表示，昨晚11點多，竹東鎮北興路一段某超商前發生車禍，1輛自小客車原因不明撞上超商前騎樓的柱子，導致整個車頭變形、全毀，副駕駛座女子從爬出後呆坐在超商內，全身掛彩、神情疑似飽受驚嚇，所幸意識清楚；但男性駕駛難逃一劫，整個人受困車內，且明顯奄奄一息。
縣府消防局同時獲報，立刻出動4車8人前往搶救，救護人員確認受困車內的60多歲男駕駛頭、胸受創，當場失去生命跡象，經緊急救出後立刻送醫搶救；同車25歲女乘客後續也被送醫治療和做後續觀察，整起事故則交由員警處理、調查中。
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