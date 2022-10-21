議員攜手雙和扶輪社 捐新北消防住警器

新北市政府近年來積極推廣居家安裝住宅用火災警報器，藉由提早偵測及時發現火災發生、降低傷亡，新北市議員陳錦錠響應市府政策攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。

「住警器是家家戶戶都需要的安全防護裝備。」市議員陳錦錠表示，中和區人口稠密，一旦發生火災恐釀成嚴重傷亡，尤其是老舊公寓只要安裝住警器，當火災發生時就能迅速偵測濃煙，能發出警告音提醒民眾及早因應採取應變措施。她與丈夫、前立委張慶忠一起攜手雙和扶輪社社長巫錫琪暨全體社友一起捐贈住警器，共同回饋社會奉獻愛心，協助弱勢家庭也可以安裝住警器，保障生命財產安全。