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議員攜手雙和扶輪社 捐新北消防住警器

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市政府近年來積極推廣居家安裝住宅用火災警報器，藉由提早偵測及時發現火災發生、降低傷亡，新北市議員陳錦錠響應市府政策攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。

「住警器是家家戶戶都需要的安全防護裝備。」市議員陳錦錠表示，中和區人口稠密，一旦發生火災恐釀成嚴重傷亡，尤其是老舊公寓只要安裝住警器，當火災發生時就能迅速偵測濃煙，能發出警告音提醒民眾及早因應採取應變措施。她與丈夫、前立委張慶忠一起攜手雙和扶輪社社長巫錫琪暨全體社友一起捐贈住警器，共同回饋社會奉獻愛心，協助弱勢家庭也可以安裝住警器，保障生命財產安全。

巫錫琪說，希望能藉此產生拋磚引玉的效果，期待有更多民間及慈善公益團體能共襄盛舉，一同關懷社會弱勢族群居住安全。新北市第七救災救護大隊長鐘世銘指出，火災發生時民眾常因忙碌或處於睡夢中而來不及應變，加裝住警器後可使民眾於第一時間得知火災發生訊息，搶得逃生先機；住警器只要偵測到濃煙或高溫，就會立即發出尖銳警報聲，讓人能及早發現防患於未然。

新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供
新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供
新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供
新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供
新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供
新北市議員陳錦錠昨攜手國際扶輪社3481地區雙和扶輪社，昨天共同捐贈720個住警器給新北市消防局第七救災救護大隊，未來將提供給弱勢族群安裝，降低火災發生風險。圖／消防提供

火災 議員

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