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飆股群組别上車 「打詐大甲隊」48小時保住160萬血汗錢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

少投資、高獲利？飆股群組别上車！台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方苦口勸說57歲郭男及59歲楊女，與行員戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住共160萬元血汗錢。大甲警分局分局長吳燕山前天到銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。

57歲的郭姓男子，日前由網友介紹加入一個號稱能投資股票獲利的Line群組，之後在詐騙集團話術利誘下，於17日10時許前往銀行，決定將自己辛苦存的55萬匯到詐騙集團所指定的帳戶，並依照指示匯款用途為裝潢。

18日9時許，銀行行員又發現另名59歲楊姓女子稱要裝潢家具欲匯105萬元，並且婦人不斷操作手機引起行員警覺，隨即通知員警到場瞭解。

這2名民眾，都是經由行員關懷詢問與對方關係及匯款理由時，均表示要工程貸款、裝潢家具等，行員發覺有異隨即通知大甲警分局大甲所員警李虹諭、吳建璋到場。

員警聽了民眾說法，經檢視及查證2名民眾提供的手機對話內容後出現「飆股、老師推薦」等等對話，立即告知民眾此為典型投資詐騙手法，苦苦勸說下男子及女子才了解自己差點受騙決定取消匯款，成功保住自己的積蓄。

大甲警分局分局長吳燕山前天前往該銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，「打詐大甲隊」將不斷與行員加強聯繫共同阻詐，以維護民眾財產安全。

吳燕山呼籲，民眾應相信員警及銀行的行員，切勿聽信從未見過面的詐騙集團詐術話語，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署「165反詐騙諮詢專線」進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢。

台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。大甲警分局分局長吳燕山(左二)向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。大甲警分局分局長吳燕山(左二)向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。圖／台中市警察局大甲分局提供
台中市大甲警分局接連兩日接獲銀行行員通報，警方戳破「股票投資詐騙」話術，成功保住郭男與楊女共160萬元血汗錢。圖／台中市警察局大甲分局提供

詐騙集團 台中市

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