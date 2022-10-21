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鳳凰獎金門消防義消楷模出爐 陳國瑋、許丞慶獲殊榮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

內政部消防署公布111年「鳳凰獎」消防楷模、義消楷模當選名單，金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋當選消防楷模、金門義勇消防總隊金寧義勇消防分隊隊員許丞慶當選義消楷模，消防局長呂英華對兩人的獲獎表示肯定，讚許是實至名歸。

呂英華與義消副總隊長黃奕焮昨日特別接見陳國瑋與許丞慶，除了以下午茶接待聽取得獎感想外，並致贈紀念品以表彰二人此份得來不易的殊榮，對於2人犧牲奉獻精神及對消防工作付出的卓越表現，呂英華給予高度肯定。

陳國瑋自民國88年投入消防工作至今，歷經警察局消防隊巡官、消防局分隊長、課員、副大隊長、課長及大隊長等職務歷練。在88年「丹恩」颱風侵襲金門期間，率領職、義消將倒塌路樹清除，並深入各地實施送水勤務。也多次規劃地區「921演習」、「搶灘料羅灣海上長泳活動救生警戒」及「萬安演習」等事項；近年來更是在裕民農莊、珠浦西路及慈湖等救災、救溺現場與團隊通力合作順利拯救民眾生命，圓滿完成任務。

陳國瑋表示，在他近23年的消防工作經驗裡，一直把「行穩致遠」這4字奉為圭臬，踏踏實實做事，一步一個腳印，每一天都要保持學習，用認真嚴謹的態度對待每一件小事，用心去完成每一個任務，消防之路才能走得更加穩妥且長遠。

許丞慶於民國95年8月加入義消行列，從事義消工作，常保助人初衷，一直是支持他前進的動力。許丞慶回憶，最讓他覺得無比光榮的時刻是參與107年警義消競技大賽，他本著要參加就是要做到最好，在幾屆磨練後，終於在這一年開花結果，榮獲小幫浦射水全國第4名佳績，頒獎的時刻，許丞慶熱淚盈眶，長久的訓練終於換來甜美的果實。

呂英華表示，「鳳凰獎」是消防人員最高榮譽，獲獎的消防及義消楷模人員，無論是品德、操守或是具體優良事蹟都是一時之選，足為典範。他也提到，陳國瑋、許丞慶2人從眾多候選人中脫穎而出，實屬不易。

金門縣消防局長呂英華（左一）接見最新「鳳凰獎」得主，金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋（右二）與金門義勇消防總隊金寧義勇消防分隊隊員許丞慶（左二）兩人。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局長呂英華（左一）接見最新「鳳凰獎」得主，金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋（右二）與金門義勇消防總隊金寧義勇消防分隊隊員許丞慶（左二）兩人。圖／金門縣消防局提供
投入義消工作16載的許丞慶常保助人初衷，獲得111年「鳳凰獎」義消楷模。圖／金門縣消防局提供
投入義消工作16載的許丞慶常保助人初衷，獲得111年「鳳凰獎」義消楷模。圖／金門縣消防局提供
消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，在他近23年的消防工作經驗裡，一直把「行穩致遠」這4字奉為圭臬。圖／金門縣消防局提供
消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，在他近23年的消防工作經驗裡，一直把「行穩致遠」這4字奉為圭臬。圖／金門縣消防局提供

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