婦人今年中才返國卻人間蒸發 新北警驗DNA助家屬找到人

新北市新莊區重新堤外道今年8月發現一具無名女浮屍，新北市警局刑事鑑識中心過濾全國失蹤人口通報系統，發現桃園一名婦人今年6月才返國卻人間蒸發，警方連繫婦人哥哥採集DNA比對確認身分，助家屬找回失蹤多日親人下落。

今年8月底新北市警方獲報，新莊區重新堤外道11公里處發現一具無名浮屍，檢視該屍體已嚴重白骨化，且身上未著衣物，疑因浸泡多時脫落，外觀亦腫脹無法辨識屍體性徵，致身分不明。

新北市警局刑事鑑識中心清查警政署全國失蹤人口通報系統，發現今年6月甫從中國大陸返國回桃園市的58歲黃姓婦人，今年8月初從桃園市桃園區外出後搭乘交通工具至板橋火車站後便從此失聯，家屬報警協尋，因8月中曾有民眾在板橋區湳仔溝附近拾獲黃女錢包，警方察覺與黃女失蹤日期相近，懷疑兩者之間疑似有所關連，主動連繫黃女家屬先行採集失蹤人口黃女生母及胞兄DNA檢體，由法務部法醫研究所進行鑑驗後確認死者正是黃女。

據了解，黃女丈夫及小孩都在大陸，今年6月因精神不太穩定，獨自一人返台，沒想到一人外出後音訊全無，最後只找到遺體，心中充滿百般不捨與傷痛，感謝新北市警方主動協助，並聯繫新北市殯葬管理所，日前讓家屬得以順利比對並將遺體領回。

新北市刑事鑑識中心主任黃國政指出，失蹤人口協尋以往是利用個案外觀特徵進行搜尋比對，但特徵會隨著時間改變，造成協尋效能受到限制，新北市刑事鑑識中心全國首創打破轄區限制主動連繫可能的失蹤人口家屬進行採樣，提供多元採樣服務及DNA鑑定。