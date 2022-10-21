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直銷公司業績糾紛爆命案 台中22歲男持刀刺死上線同事
台中黃姓男子疑似和同為直銷公司的施姓同事有業績糾紛，昨晚持刀到對方家裡談判，過程中情緒激動揮舞水果刀拉扯，卻刺中施的頸部、胸口，導致對方大出血斃命，黃犯後當場嚇傻並自行打電話報案稱「我殺人了」，警方趕赴現場逮人、扣到刀具，因夜不訊預計今早依傷害致死罪嫌送辦。
台中第6分局調查，黃男、施男（均22歲）同在某直銷公司上班，根據黃自述，施和他分別是上線、下線關係，但後來因雙方業績分配獎金問題起過爭執。
黃一時氣不過，昨天持一把水果刀跑到施男西屯區湳仔巷的住處想要理論，但黃情緒激動拿出水果刀揮舞、拉扯，過程中施雖出手抵擋防禦，但胸口、脖子被刺傷大出血，最終倒臥血泊失去呼吸心跳。
黃犯後當場嚇到愣住，並主動打電話報案自首，轄區警方趕赴現場當場，但施男緊急搶救送醫仍不治，警方逮捕作案的黃，扣到他使用的水果刀，昨晚黃情緒非常低落，對於作案過程無法詳盡交代，警方預計今上午詢問後依傷害致死罪嫌送辦。
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