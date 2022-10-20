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桃園女騎車找宜蘭友人失聯 機車山區遭掩埋卻不見人
桃園一名18歲鄭姓女子日前騎車前往宜蘭找朋友卻失聯，家屬焦急報案，三星警分局明池所長蘇明勝搜索多日，前天在台7線發現她的機車，內有手機和證件，但是不見女子蹤影，目前無法確定當時人是否在騎車，宜蘭消防人員迄今多次搜索未果，搜救行動將持續不停歇。
鄭女家屬10月16日向桃園八德警分局通報，稱鄭女規畫從桃園騎乘機車往宜蘭縣壯圍鄉找朋友，無法取得聯繫。桃園警方將相關訊息轉報宜蘭警方，三星警分局傳達各派出所協尋，明池所長蘇明勝當日起3天，三度前往台7線沿線搜索，都沒發現該女。
蘇明勝10月18日早上11點多回報，在70.3公里處發現一輛遭土石掩埋的機車，附近路基大片坍崩，遭土石流沖刷約10公尺，經搜索兩側各10公尺處並沒發現人。
警方經比對車號，家屬辨識確實是鄭女騎乘機車。宜蘭縣政府消防局5名消防人員當天從台7線送藥上明池山莊途中，也在事發地點附近搜索，現場只有機車，並未發現有人受困。
10月19日清晨5點派遣4車8人上山，會同蘇明勝前往現場再度搜尋失聯鄭女，確認該機車是在72.2公里處，由於機車電門關閉也沒看到鑰匙，經破壞車箱，內有鄭女手機和證件。大型重機械在場開挖、清運後，消防人員擴大搜索仍未果。
縣府消防局表示，5位消防人員今天早上7點持續找人，擴大100公尺且下切邊坡搜尋，還是沒發現鄭女行蹤，將繼續找尋。
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