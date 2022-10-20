聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男駕300萬BMW太累打瞌睡 車頭卡進路樹撞爛
高市32歲包姓男子昨天深夜駕駛約300萬的BMW，行經三民區九如三路和中華三路口，疑因太累，開車打瞌睡，自撞安全島，車頭卡進路樹，安全氣囊爆開，所幸包男僅頭部、四肢輕微擦挫傷，送醫後，警方到院施以酒測，無酒精反應，但BMW車頭已撞爛。
警方指出，從事服務業的包姓男子，昨天深夜11時50分許，駕駛BMW520GT，行經三民區九如三路和中華三路口，車子失控自撞安全島不慎疑因太累，開車打瞌睡，自撞安全島後，車頭直接卡進路樹，因撞擊力，駕駛座的安全氣囊爆開。
車禍發生後，包男被卡在車中，頭部、四肢輕微擦挫傷，意識清楚，警消獲報，趕抵現場，包男自己走下車；包向警方聲稱，因從事服務業，上夜班，精神不濟，太累了，以致開車打瞌睡，才不慎撞上安全島。
救護員將包男送醫治療，所幸無大礙，包男價值約300萬的BMW愛車因撞路樹，車頭全毀，警方事後到醫院對他施以酒測，呼氣酒測值零，未喝酒，以一般車禍處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言