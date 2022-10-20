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高雄男駕300萬BMW太累打瞌睡 車頭卡進路樹撞爛

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市32歲包姓男子昨天深夜駕駛約300萬的BMW，行經三民區九如三路和中華三路口，疑因太累，開車打瞌睡，自撞安全島，車頭卡進路樹，安全氣囊爆開，所幸包男僅頭部、四肢輕微擦挫傷，送醫後，警方到院施以酒測，無酒精反應，但BMW車頭已撞爛。

警方指出，從事服務業的包姓男子，昨天深夜11時50分許，駕駛BMW520GT，行經三民區九如三路和中華三路口，車子失控自撞安全島不慎疑因太累，開車打瞌睡，自撞安全島後，車頭直接卡進路樹，因撞擊力，駕駛座的安全氣囊爆開。

車禍發生後，包男被卡在車中，頭部、四肢輕微擦挫傷，意識清楚，警消獲報，趕抵現場，包男自己走下車；包向警方聲稱，因從事服務業，上夜班，精神不濟，太累了，以致開車打瞌睡，才不慎撞上安全島。

救護員將包男送醫治療，所幸無大礙，包男價值約300萬的BMW愛車因撞路樹，車頭全毀，警方事後到醫院對他施以酒測，呼氣酒測值零，未喝酒，以一般車禍處理。

高市包姓男子駕駛約300萬BMW，因太累打瞌睡，自撞三民區路口的安全島，幸僅人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市包姓男子駕駛約300萬BMW，因太累打瞌睡，自撞三民區路口的安全島，幸僅人受輕傷。記者石秀華／翻攝
駕駛約300萬BMW的包姓男子聲稱，開車打瞌睡，不慎撞上三民區九如三路的安全島。記者石秀華／翻攝
駕駛約300萬BMW的包姓男子聲稱，開車打瞌睡，不慎撞上三民區九如三路的安全島。記者石秀華／翻攝
高市包姓男子駕駛約300萬BMW，因太累打瞌睡，自撞三民區路口的安全島，車頭卡進路樹撞爛，人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高市包姓男子駕駛約300萬BMW，因太累打瞌睡，自撞三民區路口的安全島，車頭卡進路樹撞爛，人受輕傷。記者石秀華／翻攝

BMW 路樹 酒測

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