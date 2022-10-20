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台7線大規模坍方撤離暫緩 101人留明池山莊
台7線因多處坍方路斷，遊客受困明池山莊，便道搶通後昨天護送逾百人下山，原定今天展開第2波撤離，因多次大規模坍方暫緩，明天一早重啟撤離任務，目前有101人留在山莊。
宜蘭縣政府消防局表示，交通部公路總局原定今天辦理台7線巴陵至明池路段的便道清理作業，並撤離留在明池山莊的民眾，但因台7線49.8公里處多次大規模坍方，嚴重影響搶通進度，救援行動也因此受阻，且機具遭落石擊中玻璃損壞，所幸無人受傷。
消防局指出，經統計後，目前停留在明池山莊共有12名消防、35名遊客、13名國立宜蘭大學師生、33名明池山莊員工和8名警察，總計共101名，經公路總局下午4時評估現場狀況後，由於夜間視線不良，且為確保人員安全，暫緩今天撤離任務，現場仍將持續搶災，明天早上重啟撤離任務。
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