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不是首次家暴！木棍斷兩截仍不停 雲林失業男酒後失控打死母親
亂棍打死母親的46歲洪姓男子，原為雲林縣一名普通上班族，但失業後都窩在家中酗酒，無經濟收入，酒後經常動手施暴、討要金錢，2年多前就曾有家暴紀錄，但因母親愛子心切並未申請保護令，且持續同居，昨洪男酒後再度動手施暴，不慎將母親打到送醫不治，引起社會譁然。
據了解，施暴的洪男排行老二，與兄長、洪母三人同住，洪男曾在林內鄉合眾紙業股份有限公司工作，失業後整天窩在家中酗酒，個性孤僻人際關係不佳，鮮少出門，家裡經濟狀況不佳，僅靠兄長在斗六福懋興業股份有限公司維持家中經濟。
洪男兩年前曾有家暴通報紀錄，但愛子心切並未申請保護令，昨天清晨五點多洪男又在家酗酒，向母親討要酒錢未果，情緒失控，隨手抓起一旁的木棍毆打母親，直至木棍斷成兩截仍不肯罷手，洪男兄長上前勸架也被打到頭破血流送醫縫數針。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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