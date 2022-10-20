影／汐止工建路路基下陷300平方公尺 待開挖確認原因

新北市汐止區工建路今天中午發生路基下陷約10公分，面積約300平方公尺，基於安全考量，汐止警方已封路，新北市府水利局也派員現場勘查，待開挖進一步確認下陷原因。

新北市汐止警分局今天上午11時許獲報，汐止區工建路106號前發生地層下陷，員警獲報到場，發現該路段下陷約10公分，長約10公尺，寬約3公尺，下陷面積300平方公尺，下陷原因不明。

轄區社后派出所2名員警及義交1名在現場實施交通管制疏導，現場封閉工建路往中興路方向半個車道，暫不影響雙向通行，目前非交通尖峰時段車流量小，並無交通壅塞情形。