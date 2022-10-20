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車主好傻眼！中部多輛車4個輪胎都被偷 竊嫌落網

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一輛停放在烏日林新醫院附近公有停車場白色轎車，18日清晨近5時遭竊賊偷走四個輪胎，余姓車主取車時發現，相當傻眼，立即報警。台中市警局烏日分局獲報後，循線在24小時內逮捕楊姓竊嫌，並查出楊嫌還涉及彰化、嘉義等地車輛四個輪胎遭竊案，警方詢後，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

有網友18日發現，停放在烏日林新醫院附近公有停車場的一輛白色轎車，四個輪胎都被偷走了，拍照PO文「烏日大小事」臉書社團，提醒其他網友留意。

烏日警分局說明，警方受理余姓車主報案後，立刻組成專案小組進行調查，經沿線調閱監視器畫面分析比對後，鎖定楊姓男子涉案，在24小時內、19日凌晨循線在彰化縣花壇鄉彰員路逮捕楊嫌，並查扣電動手工具機、汽車輪圈、汽車美容商品等贓物，詢後全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

網友發現，停放在烏日林新醫院附近公有停車場的一輛白色轎車，四個輪胎都被偷走了，拍照PO文，提醒其他網友留意。圖／翻攝自「烏日大小事」臉書社團
網友發現，停放在烏日林新醫院附近公有停車場的一輛白色轎車，四個輪胎都被偷走了，拍照PO文，提醒其他網友留意。圖／翻攝自「烏日大小事」臉書社團

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