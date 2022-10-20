車主好傻眼！中部多輛車4個輪胎都被偷 竊嫌落網

台中市一輛停放在烏日林新醫院附近公有停車場白色轎車，18日清晨近5時遭竊賊偷走四個輪胎，余姓車主取車時發現，相當傻眼，立即報警。台中市警局烏日分局獲報後，循線在24小時內逮捕楊姓竊嫌，並查出楊嫌還涉及彰化、嘉義等地車輛四個輪胎遭竊案，警方詢後，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

有網友18日發現，停放在烏日林新醫院附近公有停車場的一輛白色轎車，四個輪胎都被偷走了，拍照PO文「烏日大小事」臉書社團，提醒其他網友留意。