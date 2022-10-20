北市某國小男童墜落人行道 送醫後目前意識清楚

台北市某國小今早9時許驚傳墜樓意外，一名6年級男學童疑似從4樓墜落至校外的人行道，校方表示，該男童在校學習表現一切正常、沒有異狀；教育局接獲通知後，立即指派督學及學安室人員到校瞭解情況，截至目前為止學生意識清楚，還在接受各項檢查與治療中。

校方表示，該男童在校學習表現一切正常、沒有異狀，事發原因還待了解，至於目睹該起意外的班級學生，已啟動入班輔導。

教育局表示，校方獲悉學生發生墜樓時，除由師長及健康中心護士到場協助外，立即通報119送醫急救及聯繫家長，截至目前為止學生意識清楚，還在接受各項檢查與治療中。同時於知悉後即依規定完成校安通報，另學校已對該班學生進行安心輔導，並安排同仁前往關懷與協助家屬後續事宜。

教育局表示，已請學校持續留意案生診療結果及身心狀態，提供家長及學生必要協助。另北市學生輔導諮商中心於獲通報後，由專輔人員提供學校諮詢及所需協助。

此外，教育局已責請學校啟動調查程序，組成調查小組續處，釐清事發狀況與經過，後續將依調查結果進行檢討。同時將持續督請各校加強學生的生命、安全教育之觀念，避免類此事件再度發生。