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南投自行車與水泥預拌車碰撞 單車婦右腿被輾斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投中山路2段與南昌街口今中午發生水泥預拌車與自行車碰撞事故，騎車婦人右小腿遭輾過，緊急送醫搶救。圖／讀者提供
南投中山路2段與南昌街口今中午發生水泥預拌車與自行車碰撞事故，騎車婦人右小腿遭輾過，緊急送醫搶救。圖／讀者提供
南投埔里一名劉姓婦人今中午騎自行車行經中山路2段與南昌街口，與同向欲右彎的水泥預拌車路口發生碰撞，連人帶車摔倒後，右小腿遭水泥車右前輪輾過，血肉模糊，警消獲報後將她緊急送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

據了解，該名73歲劉婦今近午買完中餐，騎自行車行直行南昌街欲返家，直行要通過中山路2段路口時，同向一輛水泥預拌車則準備要由南昌路右轉中山路2段路，水泥車駕駛疑因視線死角，未注意到騎單車的劉婦，雙方發生碰撞事故。

劉姓婦人遭水泥預拌車撞到後，連人帶車倒地，水泥車右前輪更直接輾過她的右小腿，當場血肉模糊、大量出血，自行車也被壓壞變形，民眾發現後立刻通報警消，救護車到場時，劉婦意識清楚，但傷勢嚴重，將她送往埔里基督教醫院急救。

而經院方初步診斷，該名劉姓傷患頭部雖有擦傷及血腫，但主要傷勢集中在右下肢，其右膝以下為嚴重開放性傷口、粉碎性骨折，因大量出血須緊急輸血，且腿部傷勢過於嚴重，恐需截肢；肇事的水泥預拌車駕駛並無受傷，由警方帶回偵訊。

至於該起事故是否為大型車視線死角釀禍，警方表示，案發後已派員到場鑑識採證，並將肇事駕駛帶回偵訊，後續也會調閱周邊路口監視器、行車記錄器等相關影像，肇因與視線死角有無關係仍有待進一步調查釐清。

南投中山路2段與南昌街口今中午發生水泥預拌車與自行車碰撞事故，騎車婦人右小腿遭輾過，緊急送醫搶救。圖／讀者提供
南投中山路2段與南昌街口今中午發生水泥預拌車與自行車碰撞事故，騎車婦人右小腿遭輾過，緊急送醫搶救。圖／讀者提供

自行車 埔里 車禍

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