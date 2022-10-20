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影／玩命關頭金門上演？奧迪男開車自撞還拆車牌逃逸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

玩命關頭金門上演？金門在今日凌晨5時44分許，發生一起黑色自小客車因不明原因擦撞圓環中央路沿緣石後，自撞路旁護沿，由於車速飛快，車頭毀損嚴重，但警方趕到現場，卻找不到駕駛，離奇的是車子的車牌也消失，警方表示，目前正積極連繫車主到案說明。

金湖分局表示，在今天清晨有一部黑色奧迪自小客車，由金湖鎮伯玉路往太武山方向行駛，於瓊徑路小徑圓環路口，因不明原因擦撞圓環中央路沿緣石後，自撞路旁護沿。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，但到場時，未發現自小客車駕駛人，疑似肇事逃逸，目前已由警方積極連繫車主到案說明中。

據附近民眾表示，早上聽到車輛疾速行駛的聲音，但不到一分鐘就聽到砰一聲，車輛自撞的聲音；民眾議論紛紛，有人猜測可能是酒駕肇事，也有人懷疑可能是車速過快肇禍，且這輛車可能是權利車，駕駛才需要把車牌拆走卸責。

金湖分局副隊長吳英明表示，目前他們還在尋找車主，但已經查到引擎編號，也根據沿線的監視器來尋找，將通知車主到案說明，以釐清案情。

金湖分局呼籲駕駛人，車輛行經交岔路口及無號誌路口，應做好速度管理，除應放慢車速，並隨時做好讓車、減速之準備，以確保交通安全、順暢。另汽車駕駛人駕駛車輛肇事，無人受傷或死亡未依規定處置，將可依照《道路交通管理處罰條例》第62條2項，裁處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。

金門今日凌晨5時44分許，發生一起黑色自小客車因不明原因擦撞圓環中央路沿緣石後，自撞路旁護沿。圖／警方提供
金門今日凌晨5時44分許，發生一起黑色自小客車因不明原因擦撞圓環中央路沿緣石後，自撞路旁護沿。圖／警方提供
金門清晨發生一起黑色自小客車自撞的事故，詭異的是警方到場卻發現駕駛與車牌都不見了。圖／警方提供
金門清晨發生一起黑色自小客車自撞的事故，詭異的是警方到場卻發現駕駛與車牌都不見了。圖／警方提供

金門 車禍

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