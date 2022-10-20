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影／誰都沒載到…為搶客上演格鬥戰 乘客默默離開　

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市何姓與周姓運將，周一（17日）下午，同在三重區龍門路發現有人攔搭，2人不約而同趨前準備載客，不料，卻因誰先發現來客而互起口角，最後誰也沒載到客人，反而在街頭上演格鬥戰，警方到場兩人互控傷害，一併帶回偵辦，警詢後依傷害、強制、毀損及公然侮辱等罪嫌送辦。

據了解，何姓男子（61歲）與周姓男子（69歲）皆為計程車司機。周一（17日）下午約莫3時許，兩人各開一輛計程車，行經新北市三重區龍門路228號前，兩人見路旁有婦人揮手攔搭計程車。

周男緩將車往右停靠，孰料，何男竟衝前攔截，此舉引起周男不滿，對何男鳴按一聲喇叭。何男被周男按聲喇叭怒火瞬燃，下車衝至周男車旁，對其一陣質嗆「你按甚麼喇叭」周男不甘示弱回嗆「誰先發現客人的阿」「誰可以先載」。

何男聽候盛氣難耐，轉身返回車上，拿出一支龍頭鎖折回周男車旁，對周男叫囂並作勢攻擊，雙方一來一往互不相讓，最後只見何男將手中龍頭鎖，猛往地上摔去，氣沖沖地轉身上車開離。

周男見何男離去，下車撿起龍頭鎖，衝前朝著何男車右後方揮擊一下，何男當場停車下來，雙方互飆三字經，還直接在路上上演格鬥戰，造成何男右大姆指受傷、周男手指擦傷及車子晴雨窗損壞，直到警方獲報趕抵兩人才止戰，一併帶回偵辦，警詢後依傷害、強制、毀損及公然侮辱等罪嫌將兩人送辦。

新北市三重區兩名計程車司機，因為載客問題而在街頭大打出手。圖／社會事新聞影音網
新北市三重區兩名計程車司機，因為載客問題而在街頭大打出手。圖／社會事新聞影音網
警方到場帶回兩人，偵詢後依傷害、強制、毀損及公然侮辱等罪嫌將兩人送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方到場帶回兩人，偵詢後依傷害、強制、毀損及公然侮辱等罪嫌將兩人送辦。記者曾伯愷／翻攝

計程車 公然侮辱

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