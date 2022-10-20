宜蘭大學13名師生受困棲蘭山 第5天終獲救

救援團隊今早已與受困師生會合。圖／國立宜蘭大學提供 國立宜蘭大學13名師生日前到位在新竹縣的鴛鴦湖實地勘查2天1夜，從大同鄉棲蘭100線林道上山，卻遇尼莎颱風與東北季風共伴帶來暴雨受困，加上道路坍方嚴重，一行人受困工寮迄今第5天。搜救團隊今早9點多已接到人，校方也派車前往從桃園端接回，預計最快下午可返抵學校。

鴛鴦湖位在新竹縣，鄰近宜蘭縣界。宜大一名陳姓教授與林姓友人，以及4名生物技術與動物科學系、7名森林暨自然資源學系學生，10月15日前往鴛鴦湖實地勘查做魚類調查，原訂16日下山，然而遇上暴雨受困，當時僅靠手機對外求救，需重機具開路，全員平安、糧食與飲水無虞，待在100線林道15公里處的工寮。

13名師生10月16日起受困山上，原訂昨天早上從15公里處的工寮出發，徒步到12公里處的服務站，再開車到6.9公里坍方處，若可通行則走路到台7線72公里處和三星警分局明池所員警會合，接駁到明池山莊等待撤離。然而，他們出發後發現路況不佳，退回工寮待援，救援團隊則退回安全停駐點。