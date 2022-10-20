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男單攻北大武山摔傷求救 未具備救護證照遭舉發

中央社／ 屏東縣20日電

男子單攻屏東北大武山，返程途中卻不慎摔傷而求救，20日申請空勤總隊直升機將他吊掛下山就醫。（消防局提供） 中央社
男子單攻屏東北大武山，返程途中卻不慎摔傷而求救，20日申請空勤總隊直升機將他吊掛下山就醫。（消防局提供） 中央社

1名年約46歲的男子單攻屏東北大武山，返程途中卻不慎摔傷而求救，今天申請空勤總隊直升機將他吊掛下山就醫，因未具備救護相關證照，屏東消防局依規舉發，最高可罰5萬元。

屏東縣消防局今天發布訊息指出，昨天下午4時許，接獲1名46歲的男子攀登北大武山在登山步道3.2公里處時，不慎摔傷導致疼痛無法行走，立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武及來義分隊共13人前往救援。

警消昨日接觸受傷男子時天色已晚，先由林務局檜谷山莊人員協助攙扶男子至山莊內休息，今天清晨申請空勤直升機將男子吊掛至特搜大隊停機坪，再由長治分隊救護車將他送往屏東基督教醫院救治。

屏東消防局指出，由於登山客違反屏東縣登山活動管理自治條例，第6條第2項「登山活動範圍涉及公告管制山域者，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照」，已開立舉發通知單，可處新台幣1萬元以上至5萬元以下罰鍰。

屏東縣 直升機 北大武山

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