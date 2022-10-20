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台中17歲少年無照開車碰撞 機車騎士命危

中央社／ 台中20日電

17歲邱姓少年日前無照駕駛小客車，行經台灣大道八段路段時自快車道切到慢車道時，與騎機車的60歲施姓男子發生碰撞，施男傷重未脫離險境，機車車體毀損。（民眾提供） 中央社
17歲邱姓少年日前無照駕駛小客車，行經台灣大道八段路段時自快車道切到慢車道時，與騎機車的60歲施姓男子發生碰撞，施男傷重未脫離險境，機車車體毀損。（民眾提供） 中央社

17歲邱姓少年無照駕駛小客車，自快車道切到慢車道時，與騎機車60歲施姓男子發生碰撞，施男傷重未脫離險境，家屬在臉書發文希望路過民眾可提供行車紀錄畫面，還原車禍經過。

台中市清水警分局今天表示，這起車禍發生在17日下午3時26分，邱姓男子駕駛小客車，行經台灣大道八段路段，原本行駛在快車道的外側車道，要切到慢車道時，與騎機車行駛在慢車道的施姓男子發生碰撞，施男傷重送醫。

施男目前仍在加護病房，未脫離險境，家屬在臉書社團沙鹿之美發文，希望案發當下，行經這路段的用路人，可以提供目擊的行車紀錄畫面，還原車禍發生時經過。

警方調查，2人皆未酒駕，邱男為無照駕駛，疑未依照規定讓車，施男則未注意前方車況，導致車禍發生，確切的車禍肇事原因，有待進一步調查釐清。

車禍

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