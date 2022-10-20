搬家公司業者低價清廢棄物 竟半夜傾倒陽明山國家公園

呂姓男子經營搬家公司，沒有清理廢棄物執照，卻私下承攬清除廢棄物，半夜花3000元找來沈姓朋友載運大型家具垃圾，傾倒在陽明山國家公園百拉卡公路旁山區。保七總隊第四大隊追查，通知2人到案，全案依廢棄物清理法，函送士林地檢署偵辦。

全案起源於，陽明山國家公園管理處巡山員今年7月發現，百拉卡（俗稱巴拉卡）公路沿線邊坡多處，遭不肖人士偷倒大型家具廢棄物及垃圾，嚴重破壞國家公園生態環境，隨即通報保七警方查緝。

保七警方會同台北市、新北市環保局人員，冒險垂降山坡，逐一蒐證並清理搬運廢棄物。警方隨後過濾路口監視器，清查可疑車輛，鎖定犯案車輛，發現沈男、呂男涉案。

警方指出，合法清運業者合理清運價格約在1公噸2萬元左右，呂男涉嫌「低價攬客」在新北中和區以每車8千元，私下承攬2車的清理廢棄物業務，找來住在北投的沈姓朋友以3千元，半夜從中和載著大型家具等廢棄物，傾倒在陽明山國家公園百拉卡公路旁山區。